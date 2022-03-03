Жизнь Пыталовского района обсудили в медиацентре ПАИ

18:01, 03 марта 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Пыталовского района Веры Кондратьевой.

Для вас мы узнали:

в 2021 году прошло благоустройство общественной территории у Дома культуры по улицы Чехова, 1 – такое преображение стало возможно благодаря нацпроекту. Благоустроена территория на улице Белорусской, 4 и 6; завершена реконструкция улицы Красноармейской в Пыталово, включая водопровод под ней; в этом году предстоит ремонт улицы Псковской; в посёлке Белорусский появился второй в районе современный стадионе; в Пыталовском районе производят колбасу, которая продается в 950 торговых точках по всей России и СНГ; в Пыталово производят более 40 видов хлебобулочных изделий; в районе есть своя, пыталовская, Голландия: хозяйство, в котором выращивается более 50 сортов цветов; впереди у района – строительство больницы за счёт привлеченных регионом федеральных средств. Муниципалитет будет заниматься рекрутингом медиков всех профилей; один ФАП в районе достраивается, ещё два начнут строить в этом году; на участие в программе догазификации подано уже 337 заявок; весной начнутся работы по переводу посёлка Белорусский с сжиженного газа на природный; в районе работают 12 ТОСов, которые в 2021 привлекли более 1 млн рублей.

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