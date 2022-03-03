Жизнь Пыталовского района обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Пыталовского района Веры Кондратьевой.
Для вас мы узнали:
- в 2021 году прошло благоустройство общественной территории у Дома культуры по улицы Чехова, 1 – такое преображение стало возможно благодаря нацпроекту. Благоустроена территория на улице Белорусской, 4 и 6;
- завершена реконструкция улицы Красноармейской в Пыталово, включая водопровод под ней;
- в этом году предстоит ремонт улицы Псковской;
- в посёлке Белорусский появился второй в районе современный стадионе;
- в Пыталовском районе производят колбасу, которая продается в 950 торговых точках по всей России и СНГ;
- в Пыталово производят более 40 видов хлебобулочных изделий;
- в районе есть своя, пыталовская, Голландия: хозяйство, в котором выращивается более 50 сортов цветов;
- впереди у района – строительство больницы за счёт привлеченных регионом федеральных средств. Муниципалитет будет заниматься рекрутингом медиков всех профилей;
- один ФАП в районе достраивается, ещё два начнут строить в этом году;
- на участие в программе догазификации подано уже 337 заявок;
- весной начнутся работы по переводу посёлка Белорусский с сжиженного газа на природный;
- в районе работают 12 ТОСов, которые в 2021 привлекли более 1 млн рублей.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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