Руководство комитета культуры Псковской области планирует продолжить сотрудничество с Мариинским театром

18:17, 03 марта 2022, ПАИ

Руководство комитета культуры Псковской области планирует продолжить сотрудничество с Мариинским театром, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на деловой встрече, которая прошла с солистами Мариинского театра накануне мастер-классов, отметила, что подобный проект в регионе реализуется впервые. Она выразила надежду, что подобное сотрудничество будет осуществляться на постоянной основе.

«Возможно мы достигнем соглашения о сотрудничестве в целях духовного роста подрастающего поколения и развития нашего БКЗ», - сказала она и добавила, что было бы замечательно, если бы солисты театра стали членами членами жюри творческих смотров и конкурсов, которые проходят на территории области, это несомненно повышает имидж учебного заведения.

Ольга Тимофеева отметила, что в течение нескольких лет в Пскове реализовывались различные проекты с участием музыкантов Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского, и что в этом направлении сотрудничество продолжится, но необходимо искать новые формы взаимодействия.

Кроме того, она рассказала гостям о возможных площадках для концертов, выступлений, творческих встреч, которые можно проводить не только в Пскове, но и в области. Помимо этого, она поделилась с гостями информацией о 100-летии музея-заповедника Михайловское и предстоящей круглой дате со дня рождения А. С. Пушкина

В свою очередь руководитель проектов Мариинского театра Мария Никитина рассказала о проектах театра, о мастер-классах, которые планируются в Петербургской консерватории, например, по стилистике итальянских композиторов.

«Чтобы с молодых ногтей приходили в наши залы. Ведь показать оперу одно. А как преподать так, чтобы не превращать культуру в физкультуру? Мы хотим доказать, что сейчас модно слушать классическую музыку», - подчеркнула Мария Никитина.

При этом она предположила: «Может начать с Псковской области?».

Добавим, сегодня в Пскове проходят мастер-классы и концерт солистов Мариинского театра для учеников музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова и студентов Псковского областного колледжа искусств.