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Культура

Солисты Мариинского театра остались в восторге от здания музыкальной школы имени Римского-Корсакова в Пскове

Солистка Мариинского театра Злата Булычева и конценртмейстер театра, доцент Санкт-Петербургской консерватории Яна Гранквист поделились своими впечатлениями от Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Музыкальная школа — полный восторг и неожиданность. Там прекрасно и гармонично все: и залы, и кабинеты и замечательное оснащение. Честно говоря, мы не ожидали. А само здание — восторг. Именно в таких и должны располагаться музыкальные школы», - отметили солисты.

Кроме того, они заметили, что центр города выглядит очень хорошо, в городе появилось много отреставрированных зданий.

Они признались, что город знают неплохо, так как нередко отдыхают в Псковской области, где у них располагаются дачи. Но хотелось бы узнать регион шире, побывав в Пушкинских Горах, усадьбах Римского-Корсакова и Мусоргского.

Добавим, сегодня в Пскове проходят мастер-классы и концерт солистов Мариинского театра для учеников музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова и студентов Псковского областного колледжа искусств.

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