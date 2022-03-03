В Западном военном округе стартовал второй отборочный этап конкурса «АрМИ-2022» «Авиадартс»

21:46, 03 марта 2022, ПАИ

В Западном военном округе стартовал второй отборочный международный этап конкурса воздушной выучки лётных экипажей Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Авиадартс». Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

К состязаниям приступили экипажи самолётов и вертолётов Западного военного округа из Ленинградской, Псковской, Тверской, Воронежской, Курской и Калининградской областей. В ходе соревнований лётчикам предстоит пройти заданный маршрут общей протяжённостью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО на одном из участков маршрута.

Также при выполнении полётных заданий на определённом рубеже нужно поразить различные цели, совершить бомбометание, пуск неуправляемых ракет и выполнить стрельбы из авиационных пушек.

К состязаниям допущено по два экипажа на истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолётах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолётах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Второй отборочный этап конкурса «АрМИ-2022» «Авиадартс» продлится до конца апреля.