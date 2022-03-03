Как поддержать организм во время болезни, рассказала псковский врач
Как поддержать организм во время болезни, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
«Болею, но терпимо. Как себя поддержать: витамины, упражнения, еда?» – поинтересовался один из подписчиков.
Анастасия Повторейко рекомендовала дыхательную гимнастику, профилактическую дозу витамина D, высокобелковую диету, обильное питьё.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Празднуете ли вы Масленицу?
03 марта 2022
Туристский информационный центр Псковской области претендует на звание лучшего ТИЦ страны
03 марта 2022
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: где выращивают тюльпаны и делают самую вкусную колбасу