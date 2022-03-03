Как поддержать организм во время болезни, рассказала псковский врач

23:29, 03 марта 2022, ПАИ

Как поддержать организм во время болезни, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«Болею, но терпимо. Как себя поддержать: витамины, упражнения, еда?» – поинтересовался один из подписчиков.

Анастасия Повторейко рекомендовала дыхательную гимнастику, профилактическую дозу витамина D, высокобелковую диету, обильное питьё.