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Общество

Как поддержать организм во время болезни, рассказала псковский врач

Как поддержать организм во время болезни, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«Болею, но терпимо. Как себя поддержать: витамины, упражнения, еда?» – поинтересовался один из подписчиков.

Анастасия Повторейко рекомендовала дыхательную гимнастику, профилактическую дозу витамина D, высокобелковую диету, обильное питьё. 

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