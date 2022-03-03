Для пыталовских студентов провели мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы

23:10, 03 марта 2022, ПАИ

В общежитии Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа специалисты молодёжного центра провели мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Кукла Масленица – это домашний оберег, который делают своими руками из лоскутков ткани, соломы, бересты. «Сделанная в добром настроении и с благими помыслами кукла Масленица принесёт в дом семейное благополучие, достаток и здоровье. Все куколки получились очень красивые», – рассказали в редакции.

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