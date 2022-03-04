Всемирный день инженерии отмечается 4 марта

08:17, 04 марта 2022, ПАИ

Всемирный день инженерии празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года, сообщает calend.ru. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.

Учреждение новой международной даты – это дань уважения со стороны мирового сообщества к работе специалистов этой сферы и признание вклада, который вносят они в устойчивое развитие человечества, улучшение быта людей и повышение качества жизни населения.

Дата праздника – 4 марта – приурочена к дню образования федерации в 1968 году, которая на сегодняшний день объединяет национальные организации инженеров 103 стран мира (а это примерно 30 миллионов специалистов). Российский Союз научных и инженерных общественных объединений также является членом федерации. Главной целью федерации, действующей под эгидой ЮНЕСКО, был и остается прогресс, повышение общественного благосостояния, развитие научной, образовательной и инженерной деятельности в каждой конкретной стране и мире в целом.

Инженеры – главные создатели технической цивилизации на Земле: именно они собирали и систематизировали знания, накопленные человечеством, и создавали на их базе новые технологии, сооружения и машины. Во все времена целями инженерной деятельности являлись изобретение, разработка, создание, внедрение и улучшение техники, материалов или процессов.

Помимо бытовых, инженеры решают и глобальные задачи – от обеспечения доступа к чистой воде и надежному энергоснабжению до внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека. При этом инженерное дело тесно переплетается с наукой и, опираясь на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных исследований, является отраслью научно-технической деятельности.