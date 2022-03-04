Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день инженерии отмечается 4 марта

Всемирный день инженерии празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года, сообщает calend.ru. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.

Учреждение новой международной даты – это дань уважения со стороны мирового сообщества к работе специалистов этой сферы и признание вклада, который вносят они в устойчивое развитие человечества, улучшение быта людей и повышение качества жизни населения.

Дата праздника – 4 марта – приурочена к дню образования федерации в 1968 году, которая на сегодняшний день объединяет национальные организации инженеров 103 стран мира (а это примерно 30 миллионов специалистов). Российский Союз научных и инженерных общественных объединений также является членом федерации. Главной целью федерации, действующей под эгидой ЮНЕСКО, был и остается прогресс, повышение общественного благосостояния, развитие научной, образовательной и инженерной деятельности в каждой конкретной стране и мире в целом.

Инженеры – главные создатели технической цивилизации на Земле: именно они собирали и систематизировали знания, накопленные человечеством, и создавали на их базе новые технологии, сооружения и машины. Во все времена целями инженерной деятельности являлись изобретение, разработка, создание, внедрение и улучшение техники, материалов или процессов.

Помимо бытовых, инженеры решают и глобальные задачи – от обеспечения доступа к чистой воде и надежному энергоснабжению до внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека. При этом инженерное дело тесно переплетается с наукой и, опираясь на постулаты фундаментальной науки и результаты прикладных исследований, является отраслью научно-технической деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

04 марта 2022

В 70% случаев рак шейки матки у псковичек обнаруживают на первой-второй стадии
04 марта 2022

Образовательный центр «Точка роста» появится в Остенской школе Псковского района
04 марта 2022

Почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
04 марта 2022

Чем опасен вирус папилломы, обсуждают в медиацентре ПАИ
04 марта 2022

Администрация Псковского района усилила контроль за состоянием улично-дорожной сети
04 марта 2022

В Госдуме приняли закон о лишении свободы за фейки о российской армии
04 марта 2022

Лучших педагогов и воспитателей чествовали в Пскове
04 марта 2022

Более 442 млн человек в мире заразились COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...