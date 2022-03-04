Псково-Печерский монастырь приглашает паломников провести Великий пост в обители

09:02, 04 марта 2022, ПАИ

Псково-Печерский монастырь приглашает паломников на великопостные и пасхальные богослужения, сообщается на сайте обители.



«Совершая паломничество в монастырь, сопровождаемое молитвенными трудами, особенно во время Великого поста, мы непременно получаем то, в чем так остро нуждаемся: Божественную благодать, вразумление в наших недоуменных вопросах, исполнение молитв во спасение, утешение в скорбях, умягчение сердец и истинную радость о Духе Святом», - говорится в приглашении.



Паломникам предоставляется возможность побывать у святынь обители, познакомиться с богатой духовной историей монастыря. «В беседах с монахами-священнослужителями, учениками псково-печерских старцев, паломники получают ответы на многие духовные вопросы, глубже вникают в святоотеческое понимание пути ко спасению. И, конечно же, строго, без отвлечений на внешнее, готовятся к исповеди, ко причащению Святых Христовых Тайн», - отметили в обители.

Между богослужениями монастырские послушники и православные экскурсоводы проводят для паломников двухчасовые тематические экскурсии по монастырю. Паломники побывают в древнем Успенском храме, смогут помолиться у раки преподобномученика Корнилия и у одной из главных святынь монастыря – чудотворной иконы Успения Божией Матери. В Сретенском храме обители будет возможность помолиться у мощей основоположника печорского старчества XX века – преподобного Симеона (Желнина).

Паломники имеют возможность посетить места, где проводили свой молитвенный подвиг почившие старцы: архимандрит Серафим (Розенберг), преподобный Симеон (Желнин), архимандриты Адриан (Кирсанов) и Иоанн (Крестьянкин).

«Паломническая служба Псково-Печерского монастыря постарается сделать всё, чтобы, отправляясь в духовное путешествие, православный христианин смог бы полностью сосредоточиться на своей духовной жизни, на познании нового, на молитве и на том высоком спасительном настрое, который так присущ Псково-Печерской обители. Вы можете не тратить драгоценного времени и сил на заботы о переезде от вокзала или аэропорта в Пскове, о размещении в монастырских гостиницах, о заказе питания и экскурсий – этим займется Паломническая служба. Она берет на себя заботы по организации путешествий к псковским святыням в удобные для вас сроки, как для организованных групп, так и для индивидуального паломничества. По прибытии в город Псков на железнодорожном вокзале или в аэропорту вас встретит монастырский автобус», - уточнили в обители.

Заселение в гостиницу производится в любое приемлемое время. Паломники размещаются в номерах паломнического центра либо в номерах монастырской гостиницы.

Контакты: istoria-1473@mail.ru, +7 (911) 360-11-77.