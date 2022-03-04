Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Посвящённая 105-й годовщине отречения Николая II выставка работает в Пскове

Посвящённая 105-й годовщине отречения Николая II выставка «…Нужно решиться на этот шаг» работает в Псково-Изборском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Посетителям представлены вещи и документы из фондов музея, отражающие основные вехи царствования последнего российского императора. Среди представленных экспонатов – коронационная кружка 1896 года и жетон в память о восшествии на престол Николая II. О 300-летней истории династии посетителям напомнят памятные медали и жетоны, выпущенные в честь знаменательной даты. Среди раритетов – настольный календарь к 300-летию дома Романовых с застывшей датой 24 апреля 1914 года.

Об участии российских войск в Первой мировой войне напомнит резное блюдо. На нём рельефная надпись: «Память русскаго пленаго. Фельбах 1914-1916 гг.» (Фельбах – австрийский городок, где в годы Первой мировой войны содержалось 47 тысяч российских военнопленных).

Среди представленных на выставке экспонатов есть личные вещи императора Николая II и членов его семьи. В 2015 году Н. М. Молева, советский и российский историк и искусствовед, передала их в дар Псковскому музею. Нина Михайловна – внучка бывшего «дежурного штаб-офицера управления инспектора запасных войск Запасного фронта» полковника Ивана Гавриловича Матвеева. В интервью и статьях Нины Молевой он часто именуется «последним дежурным генералом Николая Второго по Западному фронту».

Император приезжал в 1903 году в Псков на военные маневры. В 1917 году в Пскове он отрекся от престола. Поэтому эти события также нашли свое отражение на выставке. Экспонируются фотографии, связанные с посещением Пскова Николаем II в 1903 году и реакцией псковичей на события весны 1917 года.

С выставкой «…Нужно решиться на этот шаг» можно познакомиться в центральном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, 7, второй этаж) с 11:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Вход на выставку свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

04 марта 2022

Информационные стенды о культурном наследии Псковщины представлены в Финском парке
03 марта 2022

Фоторепортаж: мастер-класс звёзд Мариинского театра в музыкальной школе Пскова
03 марта 2022

Звёзды Мариинского театра проведут мастер-классы в Пскове
03 марта 2022

Куда пойти на выходных: афиша Псковского театра драмы 4 – 8 марта
02 марта 2022

Премьера фильма «Я читаю» запланирована в Пскове

02 марта 2022

Съёмки фильма «Я читаю» продолжатся в Пскове летом
02 марта 2022

Режиссёр Ольга Акатьева поблагодарила администрацию Псковской области за поддержку
02 марта 2022

Чистота и атмосфера: почему Псков выбрали для съёмок фильма «Я читаю»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...