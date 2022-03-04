Посвящённая 105-й годовщине отречения Николая II выставка работает в Пскове

07:26, 04 марта 2022, ПАИ

Посвящённая 105-й годовщине отречения Николая II выставка «…Нужно решиться на этот шаг» работает в Псково-Изборском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Посетителям представлены вещи и документы из фондов музея, отражающие основные вехи царствования последнего российского императора. Среди представленных экспонатов – коронационная кружка 1896 года и жетон в память о восшествии на престол Николая II. О 300-летней истории династии посетителям напомнят памятные медали и жетоны, выпущенные в честь знаменательной даты. Среди раритетов – настольный календарь к 300-летию дома Романовых с застывшей датой 24 апреля 1914 года.



Об участии российских войск в Первой мировой войне напомнит резное блюдо. На нём рельефная надпись: «Память русскаго пленаго. Фельбах 1914-1916 гг.» (Фельбах – австрийский городок, где в годы Первой мировой войны содержалось 47 тысяч российских военнопленных).



Среди представленных на выставке экспонатов есть личные вещи императора Николая II и членов его семьи. В 2015 году Н. М. Молева, советский и российский историк и искусствовед, передала их в дар Псковскому музею. Нина Михайловна – внучка бывшего «дежурного штаб-офицера управления инспектора запасных войск Запасного фронта» полковника Ивана Гавриловича Матвеева. В интервью и статьях Нины Молевой он часто именуется «последним дежурным генералом Николая Второго по Западному фронту».



Император приезжал в 1903 году в Псков на военные маневры. В 1917 году в Пскове он отрекся от престола. Поэтому эти события также нашли свое отражение на выставке. Экспонируются фотографии, связанные с посещением Пскова Николаем II в 1903 году и реакцией псковичей на события весны 1917 года.



С выставкой «…Нужно решиться на этот шаг» можно познакомиться в центральном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, 7, второй этаж) с 11:00 до 18:00. Выходной – понедельник.



Вход на выставку свободный.