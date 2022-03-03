45-летний мужчина сгорел в Стругокрасненском районе
3 марта около 21:00 45-летний мужчина сгорел при пожаре в жилом доме в деревне Цапелька в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной пожара, предположительно, стала неисправность дымохода.
Также 3 марта пожар вспыхнул в жилом доме на улице Космонавтов в Острове. На чердаке в дымоходе горела сажа. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Празднуете ли вы Масленицу?
02 марта 2022
Публикуем кадры с камер видеонаблюдения, где 27-летний водитель ВАЗ-21101 совершил наезд на световую опору в Пскове