45-летний мужчина сгорел в Стругокрасненском районе

08:26, 04 марта 2022, ПАИ

3 марта около 21:00 45-летний мужчина сгорел при пожаре в жилом доме в деревне Цапелька в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной пожара, предположительно, стала неисправность дымохода.

Также 3 марта пожар вспыхнул в жилом доме на улице Космонавтов в Острове. На чердаке в дымоходе горела сажа. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.