Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Радио Свобода» и Русской службе BBС

08:47, 04 марта 2022, ПАИ

В ночь на 4 марта был ограничен доступ к сайту «Медузы» (признано в России СМИ-иноагентом), пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Перестали открываться сайты Русской службы BBC (признано в России СМИ-иноагентом), русскоязычной версии Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) и «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

Основанием для внесения издания в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 — об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, а также с недостоверной информацией. Внесение «Медузы» в реестр основано на решении Генпрокуратуры от 24 февраля, отмечает РБК.

«Друзья. Выглядит так, что сайт «Медузы» заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в Telegram-канале издания.