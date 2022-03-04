12 рейсов этой весной совершит поезд «Серебряный маршрут» через Псков

09:10, 04 марта 2022, ПАИ

Старинные русские города этой весной вновь свяжет поезд № 924/923 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва. Как сообщает пресс-служба РЖД, отправиться в путешествие можно 5, 11, 18 марта, 1, 8, 15, 22, 30 апреля и 7, 13, 20, 27 мая.

Поезд № 928/927 «В Карелию» Москва – Петрозаводск – Чална – Сортавала – Выборг – Москва совершит рейсы 5, 11, 18 и 25 марта.

Поезд «Зимняя сказка» № 921/922 Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва отправится 5, 11, 18 и 25 марта.

Подробная информация об этих и других туристических маршрутах – на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».

Путешественники могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание на сайте компании «РЖД Тур».

