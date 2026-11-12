Проект «Отряд милосердия» стартовал в Псковской области

12:38, 12 ноября 2026, ПАИ

Проект «Отряд милосердия» стартовал в Псковской области 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. Вопрос о старте проекта обсуждался на заседании президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. В нём принял участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих.

Реализация проекта началась при поддержке субсидии правительства Псковской области. Проект призван объединить молодых добровольцев и подготовить их к практической помощи людям.

В основе проекта несколько направлений: профилактика ВИЧ-инфекции и туберкулёза, популяризация безвозмездного донорства крови и костного мозга, обучение школьников первой помощи, подготовка волонтёров по вопросам ухода за близкими, а также поддержка пожилых и других нуждающихся граждан.

Планируется создать четыре отряда милосердия – по 10 волонтёров в каждом. Они будут работать на определённых проектом территориях Псковской области, проводить информационные и просветительские мероприятия среди сверстников и местных жителей.

Руководители отрядов пройдут специальное обучение. Оно включает первую помощь, первую психологическую помощь, профилактику социально значимых заболеваний, донорство и основы родственного ухода.