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Общество

В преддверии 8 Марта вырос спрос на флористов и курьеров

Накануне праздников спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, в СЗФО – на 75% по сравнению с началом февраля, сообщает hh.ru

Всего на сегодняшний день в стране открыто около 800 вакансий флористов, большая часть из них приходится на Москву (33%), Санкт-Петербург (12%), Московскую область (8%), Республику Татарстан (3%) и Свердловскую область (2%). В регионах СЗФО за последние две недели работодателям потребовалось более сотни новых флористов, что также на 75% больше, чем в начале февраля.

«Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называемых «флористов праздничного дня» - с занятостью на период активного спроса на цветы 7-8 марта. Помимо флористов подработку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным рабочим и логистам, которые смогут грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Средняя предлагаемая флористам зарплата в 2022 году составляет 41 400 рублей по России в целом и 40 000 рублей по регионам СЗФО, в том числе в Пскове. Если речь идет о подработке на несколько дней, то, как правило, соискателям предлагают почасовую или посменную оплату, в некоторых случаях доход может достигать 7 000 – 10 000 рублей в день.

Одни из самых высоких зарплат для флористов предлагают работодатели из Москвы: старший флорист, зарплата до 150 000 руб. на руки. С другой стороны, работодатели СЗФО не отстают в желании найти работников и также стараются предлагать кандидатам зарплату выше среднерыночной.

Ключевые требования к флористам – это опыт работы от года (впрочем, есть и вакансии для помощников флористов, где опыт не требуется), а также высокая скорость работы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, коммуникабельность. Иногда компании требуют документ, подтверждающий прохождение курсов флористики.

Сами соискатели тоже проявляют интерес к работе флористом – за последний месяц в России открыто 3 300 таких резюме, из них порядка 500 – в регионах СЗФО и больше всего в Петербурге, Калининградской, Ленинградской областях, а также в Карелии. В подавляющем большинстве случаев работу в флористике ищут женщины, мужчинами, живущими в СЗФО, открыто лишь несколько десятков резюме флористов.

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