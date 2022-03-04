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Общество

Подрядчика могут оштрафовать за несоблюдение условий договора по ремонту крыш в Пскове

Псков, ул. Алтаева, д. 11 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

В Пскове подрядную организацию, осуществляющую строительный контроль, могут оштрафовать за несоблюдение условий договора по ремонту крыш, сообщается в Фонде капитального ремонта Псковской области.

2 марта руководители регионального оператора проверили ход работ по ремонту крыш в многоквартирных домах в Пскове и Острове.

В Пскове они осмотрели крыши домов по адресам: улица Алтаева, 11 и улица Стахановская, 12, где работы выполняет подрядная организация ООО «Стройград» с применением ВИР-технологии.

Основной объём работ был выполнен, но к подрядной организации возникли замечания: не переложен кирпич на парапетах, кроме того, подрядчик не до конца завел кровельный материал на парапеты. Установлено, что на объектах не в полном объеме ведется строительный контроль.

Остров, ул. Калинина, д. 54 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

В Острове посетили объекты, где работы по ремонту крыш должны были быть выполнены еще в 2021 году подрядной организацией ООО «КР-Строй». Это дома № 26 на улице Меркурьева и №54 на улице Калинина. Подрядчик сорвал сроки и допустил залитие нескольких квартир. Региональный оператор расторг договор и выставил штрафные санкции. На текущую дату заключены договоры на проведение работ с ООО «Стройград» и АО «ППИК».

Работы по капитальному ремонту крыши дома №26 на улице Меркурьева выполнены на 50%. В доме по адресу улица Калинина, 54 работы по капитальному ремонту крыши ведутся «захватками», на объекте обсудили сроки и этапы проведения работ.

По итогам рабочей поездки подрядные организации обязаны устранить выявленные недостатки и завершить капитальный ремонт крыш в установленные сроки.

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