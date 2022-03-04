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Информационные стенды о культурном наследии Псковщины представлены в Финском парке

В рамках Года культурного наследия народов России областной центр народного творчества подготовил информационные стенды, рассказывающие о культуре и традициях Псковщины. Стенды располагаются в Финском парке, у берега реки Псковы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

«Местные жители и гости города смогут узнать о родине знаменитых псковских гусляров – деревне Платишино Красногородского района. Псковские гусляры – Елена Савельева, Иван Михайлов, Татьяна Баринова, Сидор Михайлов – это люди с уникальной духовной культурой и богатой историей, христианскими старообрядческими традициями. Как известно, псковичи одними из первых в России поставили профессиональное обучение на звончатых гуслях», – отметили в областном центре народного творчества.

Кроме того, из информационных стендов можно узнать о творчестве песнехорки из Усвятского района Ольги Сергеевой. «Её творчество является признанным объектом нематериального культурного наследия России. Большой блок информации уделён народу сето, их традиционным нарядам, музыке и песням, обрядам. Кроме того, посетив данную выставку, можно узнать о характере и манере исполнения псковской кадрили, об обрядовой культуре, о свадебных традициях районов Псковского региона, развитии псковской керамической традиции, плетении из болотных трав и из ивового прута, жаккардовом вязании варежек, валянии валенок», – заключили в областном центре народного творчества.

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