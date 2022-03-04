Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 8 Марта

10:03, 04 марта 2022, ПАИ

5 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничные и праздничный дни они продолжат работать в обычном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

6 марта отделения будут работать по установленному графику, а 7 марта – по режиму работы в субботу. 8 марта станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.