Хакеры атаковали официальные сайты администрации Псковской области

10:13, 04 марта 2022, ПАИ

Растёт количество хакерских атак на сайты государственной власти и средств массовой информации. В том числе зафиксированы атаки на официальные сайты госорганов администрации Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчерашнего вчера, - рассказал и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов. – Атаки возобновились сегодня в районе 4 утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP-адреса, с которых ведётся DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме. География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-серверы и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно».

Все необходимые меры приняты, чтобы максимально оперативно отрабатывать все атаки. Однако официальные сайты администрации Псковской области могут «зависать» и некоторое время не работать. В этом случае необходимо подождать и перезагрузить страницу через некоторое время, отмечают специалисты.