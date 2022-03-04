Цены на стоматологию в России выросли на 10-15%

10:46, 04 марта 2022, ПАИ

Часть стоматологических клиник повысила цены на свои услуги на 10-15%, сообщил «Известиям» президент профессиональной ассоциации России Андрей Яременко.

«Государственная система не повысила цены, частные клиники, как мне кажется, поднимают в среднем процентов на десять – пятнадцать», — сказал он.

По его словам, повышение стоимости стоматологических услуг связано с двумя факторами: повышенным спросом и тем, что расходные материалы и оборудование в клиники в основном привозятся из-за рубежа.

«Повышение курса доллара приводит к неминуемому росту цен. Второй момент — сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги», — пояснил Яременко.

Однако в России есть отечественное производство, а из стран-партнеров вроде Китая, Индии и Пакистана можно привезти продукцию «достойного качества», добавил он.

Одна из псковских частных стоматологических клиник объявила о повышении цен на услуги на 20-30%.