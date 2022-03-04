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Общество

Администрация Псковского района усилила контроль за состоянием улично-дорожной сети

Оттепель и перепады температур, способствующие образованию гололедицы, добавили задач по сезонному содержанию территорий. В связи с этим администрация Псковского района усилила контроль за состоянием улично-дорожной сети, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Для предотвращения образования наледи и ускорения таяния снега основной упор сделан на проведение работ по обработке дорог противогололёдными материалами.

В ежедневном режиме в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения производится обработка противогололедными материалами дорожных покрытий и обочин.

В общей сложности за минувшую неделю была произведена механизированная очистка и противогололёдная обработка 192 километров дорог.

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