Чем опасен вирус папилломы, обсуждают в медиацентре ПАИ
4 марта в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Чем опасен вирус папилломы? Как ВПЧ проникает в наш организм? Какова статистика онкозаболеваний от ВПЧ в Псковской области? Какие есть способы профилактики? Об этом и многом другом расскажут главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров и главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
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