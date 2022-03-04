Чем опасен вирус папилломы, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:08, 04 марта 2022, ПАИ

4 марта в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Чем опасен вирус папилломы? Как ВПЧ проникает в наш организм? Какова статистика онкозаболеваний от ВПЧ в Псковской области? Какие есть способы профилактики? Об этом и многом другом расскажут главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров и главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.