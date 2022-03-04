Образовательный центр «Точка роста» появится в Остенской школе Псковского района

11:22, 04 марта 2022, ПАИ

В этом году в Остенской средней общеобразовательной школе в Псковском районе в рамках национального проекта «Образование» планируется открытие образовательного центра «Точка роста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Для размещения центра уже определены два помещения: кабинет биологии (33,6 квадратных метра) и кабинет физики (52,2 квадратных метра).

На данный момент ведутся работы по составлению сметы ремонтных работ и определению подрядчика.