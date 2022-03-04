В 70% случаев рак шейки матки у псковичек обнаруживают на первой-второй стадии

11:31, 04 марта 2022, ПАИ

В 70% случаев рак шейки матки у псковичек обнаруживают на первой-второй стадии, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

В оставшихся 30% рак обнаруживается только на третьей-четвёртой стадии. Как правило, это происходит с теми, отметил специалист, кто игнорирует визиты к гинекологу. «Ведь даже онкогенные типы вируса папилломы человека приводят к раку через 15-20 лет», - добавил Александр Юров.

В 2020 году в Псковской области выявлено 85 случаев рака этого типа, в 2021-м - 92. Возраст пациенток - от 35 до 70 лет, однако чаще всего рак обнаруживают у псковичек 40-49 лет.

