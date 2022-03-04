Симфоническая сказка «Петя и волк» откроет фестиваль русской музыки в Пскове

11:39, 04 марта 2022, ПАИ

17 марта в большом концертном зале Псковской филармонии состоится открытие 48-го Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Юных и взрослых зрителей ждет встреча с симфонической сказкой «Петя и волк» для чтеца с оркестром и песочной анимацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В концерте примут участие: Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский, чтец – Егор Мартыненко, художник песочной анимации – Оксана Чунчукова.

Как выглядят герои Прокофьева в 21 веке, предстоит увидеть на большом экране глазами художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

Егор Мартыненко – студент Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу вокала, Лауреат международных конкурсов в Калининграде, Турку (Финляндия в), Риге, Санкт-Петербурге. Солист Театра оперы и балета Консерватории. Сотрудничал с Михайловским театром и театром «Мюзик-Холл». В течение нескольких лет преподавал вокал и музыкальный английский у детей от 3 до 12 лет.

Художественный руководитель Фестиваля русской музыки - Николай Хондзинский.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев