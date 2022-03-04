Рак шейки матки вошёл в пятёрку распространённых в Псковской области онкологий

11:40, 04 марта 2022, ПАИ

Рак шейки матки вошёл в пятёрку распространённых в Псковской области онкологических заболеваний, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

«И в России, и в Псковской области этот типа рака занимает пятое место по распространённости», - уточнил специалист.

По данным за 2020 и 2021 год на учете в областном онкодиспансере состоят 1200 пациенток, из них 1140 - на учете более 5 лет. «То есть они перешагнули порог пятилетней выживаемости», - отметил Александр Юров, добавив, что в России ежегодно от рака шейки матки умирают 6-7 тысяч женщин.