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Общество

Дачникам с бытовками разрешили не платить за вывоз мусора

Дачники могут не платить за вывоз мусора, если на их участке нет пригодных для проживания строений. Такое решение вынес Верховный Суд России, пишет газета «Известия».

Один из жителей Удмуртии пожаловался на незаконные сборы за вывоз отходов при отсутствии на участке жилых помещений. У мужчины была только бытовка, летняя теплица и кунг. Зарегистрированных и проживающих людей там не было. Верховный суд рассмотрел жалобу на решение регионального Арбитражного суда и вынес определение.

«Прокуратура пришла к выводу об отсутствии у регионального оператора основания для начисления платы», – говорится в документе.

В постановлении Верховного суда говорится, что собственники земельных участков не обязаны платить за вывоз мусора, если на участке нет капитальных строений, а стоят лишь теплицы не на фундаменте, допускаются бытовки. При этом зимой дачник не должен проживать на этой территории.

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