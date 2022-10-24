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Общество

О санитарных днях в псковском музее предупредили псковичей

Фото: Псковский музей-заповедник

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 24 по 26 октября, сообщается в Telegram-канале музея. 

24 октября (вторник) будут закрыты для посетителей следующие объекты музея:

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; 
  • Главное здание Псковского музея-заповедника; 
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника; 
  • Поганкины палаты; 
  • Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза); 
  • Приказная палата Псковского кремля; 
  • Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; 
  • Музей-квартира В. И. Ленина;
  • Музей истории города Печоры;
  • Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; 
  • Музей-усадьба М. П. Мусоргского; 
  • Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 

25 октября санитарный день будет в музейном комплексе «Двор Постникова», 26 октября – в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

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