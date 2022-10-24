О санитарных днях в псковском музее предупредили псковичей
Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 24 по 26 октября, сообщается в Telegram-канале музея.
24 октября (вторник) будут закрыты для посетителей следующие объекты музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза);
- Приказная палата Псковского кремля;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
25 октября санитарный день будет в музейном комплексе «Двор Постникова», 26 октября – в музейном комплексе «Варлаамовский угол».
Комментарии: 0 Обсудить >>>