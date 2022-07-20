В России выросли продажи китайских телевизоров
В РФ почти вдвое выросли продажи телевизоров китайских брендов, рассказали «Известиям» представители крупных маркетплейсов.
На Ozon в мае китайская техника стала продаваться на 95% чаще относительно того же месяца прошлого года. Это связано не только с приостановкой поставок электроники ряда популярных марок — спрос на ТВ производителей из Китая начал расти еще в январе. Тогда на площадке продали на 40% больше телевизоров китайских брендов по сравнению с тем же периодом 2021 года.
«На маркетплейсе за январь — май год к году среди китайских брендов больше всего выросли продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi. За обозначенный период у Haier зафиксирован почти десятикратный рост продаж, что позволило бренду в этом году войти в число лидеров. Но первое место по штучным продажам телевизоров среди китайских брендов сохраняет Xiaomi», — уточнили в пресс-службе маркетплейса.
Все гаджеты китайских брендов в топ-10 по продажам оснащены функцией Smart TV. У трети из них диагональ экрана больше 42 дюймов и разрешение 4К, уточнили в Ozon.
Рост продаж китайских телевизоров зафиксировали и на маркетплейсе Wildberries. Там заметили, что наиболее популярны модели с функцией Smart TV, HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15-16 тысяч рублей. Бренды-лидеры по штучным продажам на площадке — BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung, рассказал представитель ретейлера.
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