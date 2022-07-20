Рейтинг пунктуальности авиакомпаний создают в РФ

08:00, 19 июля 2022, ПАИ

В России создают отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний взамен международным, сообщает газета «Известия».

В апреле перевозчиков и аэропорты РФ исключили из мировых рейтингов. Теперь авиакомпании и аэропорты страны лишились общей оценки своей деятельности, так как в России нет утвержденной на государственном уровне методики учета своевременности выполнения рейсов. «Аэрофлот» предложил ее разработать, следует из презентации компании.

Ее представили на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов. Встреча прошла в июне на площадке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с участием представителей Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП. По результатам совещания «Аэрофлоту» поручили подготовить «дорожную карту» проекта, сказано в протоколе. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин указал, что разработка методики целесообразна после анализа итогов пилотного проекта.

Пока о готовности участвовать заявили лишь в одной из восьми авиакомпаний — в S7 Airlines, следует из протокола совещания.

По словам представителей «Аэрофлота» и S7, в российском рейтинге, как и в международных, рейс должен считаться задержанным, если он прилетел на 15 и более минут позднее расписания. При этом стартовой точкой отсчета является начало движения воздушного судна, а финальной — постановка самолета на стоянку.