Более 100 высокооплачиваемых вакансий доступны жителям Псковской области

08:22, 19 июля 2022, ПАИ

На данный момент жителям Псковской области доступны более 3 000 новых вакансий, из них в более чем 100 работных предложениях работодатели указывают зарплату от 200 000₽ и выше. Рынок труда в регионе проанализировали аналитики hh.ru.

Эксперты подготовили три подборки предложений июля с самыми высокими зарплатами в различных сферах: с обычным форматом работы — в Москве и Подмосковье для тех, кто планирует покорять столицу, с обычным форматом работы в Псковской области для тех, кто живет в регионе, и с дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату, не выходя из дома.

В список самых оплачиваемых вакансий в Псковской области вошли водитель лесовоза (категория Е) с КМУ - от 150 000 рублей на руки; машинист автокрана - от 130 000, руководитель производства - до 1 000 000, заместитель директора по производству - от 150 000 рублей на руки, директор подразделения - от 300 000₽ до вычета налогов.

К «дорогим» вакансиям в Москве и Подмосковье с традиционным форматом работы относятся региональный менеджер по работе с ключевыми партнерами (от 250 000 рублей до вычета налогов; Head of performance marketing (от 200 000 рублей на руки); шеф-повар (от 180 000 до 220 000 рублей на руки); водитель-экспедитор со своим автомобилем (от 170 000 до 220 000 рублей до вычета налогов); менеджер по продажам b2c (от 120 000 до 350 000 рублей на руки); слесарь-монтажник (от 120 000 рублей на руки); ведущий конструктор — начальник сектора специальной техники (от 105 300 рублей до вычета налогов); швея-портной (от 100 000 рублей на руки); врач-офтальмолог (от 100 000 рублей до вычета налогов); геодезист (от 100 000 рублей на руки).

«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка России: разработчик мобильных приложений под iOS (до 430 000 ₽ на руки); директор по франчайзингу (до 400 000 рублей на руки); ведущий разработчик (до 400 000 рублей на руки); ведущий ИТ-рекрутер (до 450 000 рублей на руки); маркетолог на Wildberries (до 500 000 рублей на руки); руководитель отдела продаж в онлайн-школе (до 350 000 рублей до вычета налогов); преподаватель немецкого языка (до 140 000 рублей на руки).