С сегодняшнего дня в Пскове изменилась схема движения автобусов

09:07, 19 июля 2022, ПАИ

В связи с открытием участка дороги по улице Леона Поземского в Пскове с 19 июля изменилась схема движения общественного транспорта, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобусы маршрута № 1 «Снятная гора – Вокзал» будут следовать по маршруту от Снятной горы по улицам Чудской, Леона Поземского до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, направо по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной, Индустриальной, Кузнецкой до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкой, Индустриальной, Инженерной, Алтаева, Новоселов, Звездной, налево по улице Труда до сквера Народовластия и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 5 «Вокзал – Архив», № 11 «Вокзал – Архив», № 25 «Родина – Архив» будут курсировать по существующей схеме движения.

Маршрут № 118 «Рокоссовского – Писковичи – Муровицы» будет обслуживаться двумя автобусами. Один автобус будет следовать из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее направо через мост Александра Невского на улицу Коммунальную, далее по маршруту до остановки «Улица Рокоссовского». В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Рокоссовского по улице Коммунальной до улицы Юбилейной, налево через мост Александра Невского до улицы Ижорского Батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус будет следовать из деревни Муровицы по маршруту до улицы Чудской, далее налево по улицам Чудской, Леона Поземского до остановки «Ул. О. Кошевого» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «Ул. О. Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту.

Маршрут № 124 «Ваулино – Неелово» также будет обслуживаться двумя автобусами.

Один автобус из деревни Ваулино будет следовать по маршруту до улицы Леона Поземского до остановки «Ул. О. Кошевого» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «Ул. О. Кошевого» по улице Леона Поземского и далее по маршруту до деревни Ваулино.

Второй автобус из деревни Ваулино будет следовать по маршруту до улицы Леона Поземского, далее направо до перекрестка с улицей Чудской, затем налево через мост Александра Невского по улице Юбилейной до Рижского проспекта и направо по маршруту. В обратном направлении из деревни Неелово автобус будет следовать по маршруту до улицы Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улице Чудской до улицы Леона Поземского, направо до улицы Алмазной и далее по маршруту.

Также изменилась схема движения маршрута № 109 «Псков – Середка». Теперь автобус при движении с автовокзала будет ехать по улице Инженерной, Алтаева, Труда, Волкова с выездом на улицу Леона Поземского с остановками «Ул. О. Кошевого», «Ул. А. Невского» и далее по маршруту. Остановки «Проспект Энтузиастов», «Псковпищепром» отменяются.

Напомним, 15 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин выехали на осмотр ремонта улицы Леона Поземского и улицы Труда. Михаил Ведерников уверен, что улица Леона Поземского в Пскове будет выглядеть достойно.