Родственников Натальи Проворной разыскивает в Невельском районе её родной брат

09:25, 19 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратился Владимир, который ищет информацию о своей сестре Наталье Проворной и её семье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Владимир отметил, что Наталья родилась в 1957 году.

«Жили в Магадане, я ушел в армию. Родители с сестрой потом уехали в Невель. Сестра вышла замуж, связь потеряли. Пожалуйста, помогите», - отмечает автор письма.

Псковичей, которые знают Наталью Проворную, просят связаться с волонтерами проекта в регионе по электронной почте: pskovnews@mail.