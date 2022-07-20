Родственников Натальи Проворной разыскивает в Невельском районе её родной брат
В программу «Жди меня» обратился Владимир, который ищет информацию о своей сестре Наталье Проворной и её семье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».
Владимир отметил, что Наталья родилась в 1957 году.
«Жили в Магадане, я ушел в армию. Родители с сестрой потом уехали в Невель. Сестра вышла замуж, связь потеряли. Пожалуйста, помогите», - отмечает автор письма.
Псковичей, которые знают Наталью Проворную, просят связаться с волонтерами проекта в регионе по электронной почте: pskovnews@mail.
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