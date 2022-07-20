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Культура

Икону Андрея Рублева вернули в Третьяковскую галерею

Фото: РИА Новости

Икону Андрея Рублева «Святая Троица» вернули в Третьяковскую галерею после транспортировки в Троице-Сергиеву лавру, сообщает РБК.

На данный момент эксперты осматривают икону, видимых признаков ухудшения состояния пока нет. Специалисты решат, когда возвращать «Троицу» на место экспозиции в Лаврушинском переулке Москвы, по завершении исследования.

17 июля впервые за 100 лет икона Андрея Рублева покинула галерею. Сотрудники галереи отправили ее в Троице-Сергиеву лавру для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал между 1422 и 1427 годами. В 1929 году икона была отправлена на хранение в Третьяковскую галерею. С тех пор икона покидала галерею только один раз — во время эвакуации в период Великой Отечественной войны.

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