«Ночь музеев» пройдёт в Пскове через неделю
Всероссийская акция «Ночь музеев – 2025» пройдёт в Псковском музее-заповеднике уже через неделю, 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Гостей мероприятия ждут концерты, интерактивные площадки, мини-экскурсии и многое другое. Участие в «Ночи музеев» доступно также по Пушкинской карте.
Как прошла «Ночь музеев – 2024», читайте по ссылке.
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