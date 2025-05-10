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Культура

«Ночь музеев» пройдёт в Пскове через неделю

Всероссийская акция «Ночь музеев – 2025» пройдёт в Псковском музее-заповеднике уже через неделю, 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Программа «Ночи музеев» в Пскове

Гостей мероприятия ждут концерты, интерактивные площадки, мини-экскурсии и многое другое. Участие в «Ночи музеев» доступно также по Пушкинской карте.

Как прошла «Ночь музеев – 2024», читайте по ссылке.

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