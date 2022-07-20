Более 568 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:35, 19 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 19 июля в мире зарегистрировано 568 729 047 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 389 600 человек. Количество выздоровевших – 539 998 530.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 91 429 409. В этой стране от коронавируса умерло 1 049 274 человека, выздоровело – 86 752 569.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболели 18 494 844 человека, 17 911 340 пациентов выздоровело, 381 916 – умерло.