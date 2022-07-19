Два псковича задержаны за кражу спиртных напитков и продуктов питания из магазина

09:36, 19 июля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 18 июля экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Льва Толстого – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

В этот же день в магазине на Октябрьском проспекте сотрудниками Росгвардии задержан 31-летний мужчина, который похитил из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1137 рублей. Для дальнейшего разбирательства псковичи переданы сотрудникам полиции.