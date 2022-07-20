Многофункциональная спортплощадка появится в деревне Ершово Псковского района

09:39, 19 июля 2022, ПАИ

Многофункциональная спортивная площадка появится в деревне Ершово Псковского района. На территории Остенской общеобразовательной школы уже ведутся строительные работы, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Современная площадка будет оборудована футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, площадкой для игровых видов спорта, уличными тренажёрами и спортивными снарядами для сдачи нормативов ГТО.

Строительство площадки ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и планируется к сдаче в третьем квартале 2022 года. Сроки достаточно ограниченные, поэтому объект находится на постоянном контроле администрации Псковского района.

Отметим, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального правительства.