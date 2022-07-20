Многофункциональная спортплощадка появится в деревне Ершово Псковского района
Многофункциональная спортивная площадка появится в деревне Ершово Псковского района. На территории Остенской общеобразовательной школы уже ведутся строительные работы, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Современная площадка будет оборудована футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, площадкой для игровых видов спорта, уличными тренажёрами и спортивными снарядами для сдачи нормативов ГТО.
Строительство площадки ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и планируется к сдаче в третьем квартале 2022 года. Сроки достаточно ограниченные, поэтому объект находится на постоянном контроле администрации Псковского района.
Отметим, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального правительства.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе