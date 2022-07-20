Псковское агентство информации стало лидером недельного рейтинга цитируемости

10:21, 19 июля 2022, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список самых цитируемых СМИ Псковской области за неделю. По данным сервиса «Медиалогия», с 11 по 17 июля на информационное агентство ссылались 47 раз.

На втором месте по цитируемости оказалась местная лента новостей (ИЦ 4,62). Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 2,47), также входящий в состав медиахолдинга Псковской области.

Далее в рейтинге расположился телеканал ГТРК «Псков» (ИЦ 0,977), замыкает пятёрку лидеров портал Luki.ru (ИЦ 0,86). Также в топ-10 вошла газета «АиФ-Псков» (ИЦ 0,02).

Псковское агентство информации цитировали такие издания, как Lenta.ru, «Известия», «Агентство Бизнес Новостей», «Астрахань-24», «Патрульный Петербурга» и другие.

В пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о том, что в Пскове 15 июля откроется выставка об увлечениях Петра I, информация о том, что серию фильмов о псковских храмах выдвинули на международную премию, новость о доверчивых псковичах, которые отдали мошенникам более 1 млн рублей. Также в топ цитируемости попала информация о том, что жителей региона предупреждают о сильных дождях, и об обнаружении в Печорах домов XVII - XIX веков.