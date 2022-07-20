С должников за газ в Псковской области за I полугодие взыскано более 4 млн рублей

09:52, 19 июля 2022, ПАИ

С потребителей-должников за газ в Псковской области за I полугодие 2022 г. взыскано более 4 млн рублей. Соответствующие решения приняты судами по искам, поданным «Газпром межрегионгаз Псков» в рамках мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности.

Компания регулярно проводит работу по предупреждению и сокращению задолженности. Так, за шесть месяцев почти 70 тыс. абонентов получили голосовые телефонные оповещения об имеющейся задолженности, более 27 тыс. абонентов направлены уведомления с предложением в кратчайшие сроки погасить образовавшуюся задолженность.

78 абонентам с суммой долга около 700 тыс. рублей подача газа была прекращена.

«Мы всегда готовы идти навстречу нашим абонентам, но, к сожалению, есть потребители, которые не соблюдают сроки оплаты и доводят ситуацию до крайних мер», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.