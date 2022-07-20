Концерты, ярмарка и праздничные гуляния: как отпразднуют 95-летие Псковского района

09:52, 19 июля 2022, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине освобождения Псковского района и 95-летию его создания, пройдут с 27 июля по 1 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации.

27 июля на воинском мемориале «Жидилов Бор» состоится памятный митинг и церемония перезахоронения останков воинов, погибших при освобождении Псковского района.

30 июля на горе Соколихе пройдут праздничные гуляния «Процветай и здравствуй, Псковская земля!». В программе: шествие участников и гостей мероприятия, презентации сельских поселений Псковского района, ярмарка мастеров народных промыслов, концерты артистов Псковского районного центра культуры и приглашённых коллективов, работа детских интерактивно-развлекательных площадок.

1 августа в Родинском доме культуры пройдут торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню образования Псковского района.