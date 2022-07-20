Выставку Маши Пряничниковой «Персонажи» продлили до 13 августа

09:54, 19 июля 2022, ПАИ

Выставку «Персонажи» московской художницы Маши Пряничниковой решено продлить. Об этом сообщает Псковская научная библиотека на своей странице «ВКонтакте».

«Выставка Маши Пряничниковой «Персонажи» так полюбилась зрителям, что мы воспользовались поводом и продлили ее до 13 августа!» – сообщают сотрудники библиотеки.

Работы Марии Пряничниковой – это воспоминания, которые обнаружит в своей памяти каждый зритель. Ее герои максимально открыты для эмоционального диалога со зрителем. А основой визуального общения становится юмор. Выставка проходит в фойе 3-го этажа научной библиотеки. В экспозицию входят скетчбуки автора и книги с ее иллюстрациями, которые по желанию можно полистать, обратившись в отдел искусств (кабинет 302).

Напомним, что мероприятие стартовало 18 июня.