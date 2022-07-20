Лидер «Команды 2018» встретился с участниками «Летнего университета» в Пскове

10:03, 19 июля 2022, ПАИ

Председатель Псковского центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев и представитель студенческого правительства Пскова Елизавета Хмельницкая провели практическое занятие по программе «Акселератор социального проектирования» для участников «Летнего университета» на базе ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе встречи студенты озвучили тематику своих проектов, в числе которых благоустройство городских пространств, оптимизация расписания проекта «Летний университет», а также помощь женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, участники «Летнего университета» рассказали о проблемах, целях и задачах своих разработок.

Спикеры поддержали начинания участников, а также дали советы по их улучшению и рассказали о тонкостях создания успешного проекта.

«Ребята замотивированы, потому что уже есть определенный фокус, куда они должны направлять свою энергию, – отметил Михаил Васильев. – Студенты осознали, что есть тематика, которую они сами выбрали, они начали задавать вопросы, конспектировать услышанное».

Спикер также добавил, что у каждого из проектов есть будущее, которое будет зависеть от того, насколько после защиты проекта сами ребята будут готовы свою идею реализовать в жизнь.