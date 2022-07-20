Дожди и 23 градуса тепла обещают псковичам сегодня
19 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, пишет официальный Telegram-канал региона.
Температура по области днём +19...+24 градуса. В Пскове ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха днём +21...+23 градуса. В Великих Луках также прогнозируются дожди, температура днём +22...+24 градуса.
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