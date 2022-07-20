Сотрудники псковской скорой помощи за неделю приняли 3 668 вызовов
Сотрудники Псковской станции скорой помощи за неделю приняли 3 668 вызовов. Об этом сообщается в их социальной сети.
Так, с 11 по 17 июля медицинские сотрудники 495 раз выезжали к детям, отработали 44 вызова на места ДТП, откуда было госпитализировано 23 человека. Также за неделю поступило 39 вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. За неделю санитарная авиация совершила один вылет.
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