Сотрудники псковской скорой помощи за неделю приняли 3 668 вызовов

10:45, 19 июля 2022, ПАИ

Сотрудники Псковской станции скорой помощи за неделю приняли 3 668 вызовов. Об этом сообщается в их социальной сети.

Так, с 11 по 17 июля медицинские сотрудники 495 раз выезжали к детям, отработали 44 вызова на места ДТП, откуда было госпитализировано 23 человека. Также за неделю поступило 39 вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. За неделю санитарная авиация совершила один вылет.