Назван лучший в мире ресторан 2022 года

10:46, 19 июля 2022, ПАИ

Датский ресторан Geranium назван лучшим рестораном в мире 2022 года по версии международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants, сообщается на сайте проекта.

Заведение находится на восьмом этаже здания в центре Копенгагена. Отмечается, что в 2016 году Geranium стал первым датским рестораном, получившим три звезды Michelin.

Международный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants существует почти 20 лет. Он составляется на основе опроса более тысячи поваров, гастрономических критиков и рестораторов из разных стран.