Продление сроков ликвидации свалки ТКО вблизи Локни признали незаконным

10:53, 19 июля 2022, ПАИ

Дополнительные соглашения к контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию свалки ТКО вблизи поселка Локня признаны недействительными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Локнянского района установила, что между администрацией муниципалитета и ООО «Строй Д» был заключен контракт на разработку ПСД на ликвидацию свалки на общую сумму 2 700 000 рублей. Срок его исполнения - в течение 210 календарных дней с момента заключения.

Впоследствии между органом местного самоуправления и подрядчиком были заключены пять дополнительных соглашений, предусматривающих продление срока исполнения контракта до 17 месяцев, что превышает первоначальный срок его действия в 2 раза.

«Изменение условий контракта привело к невозможности применения меры ответственности в виде взыскания неустойки за нарушение сроков», - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительными дополнительных соглашений. Арбитражный суд Псковской области согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле органов прокуратуры.