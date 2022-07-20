Студенты ПсковГУ стали финалистами VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ

10:56, 19 июля 2022, ПАИ

Учащиеся ПсковГУ вышли в финал VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, сообщили в пресс-службе вуза.

В число финалистов вошли студентка института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Софья Краснова с работой «Псковский научный текст: традиции и динамика развития исследовательских парадигм» по секции «Гуманитарные науки», а также выпускник магистратуры ПсковГУ, сотрудник института инженерных наук Владимир Тимофеев с работой «Создание колеса с внутренним подрессориванием для повышения плавности хода транспортных средств» по секции «Транспортные системы, машиностроение и энергетика».

Итоги конкурса подведут на форуме «Наука будущего – наука молодых», который в этом году состоится 23-26 августа в Новосибирске и будет проведен на базе Новосибирского государственного технического университета и IX Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2022». ПсковГУ окажет поддержку студентам для участия в финале.

Мероприятие организуется ежегодно по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках VII Всероссийского форума «Наука будущего – наука молодых».

Добавим, всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых» — одно из ключевых программных мероприятий, проводимых Минобрнауки России. Это уникальное мультидисциплинарное мероприятие объединяет ведущих и молодых российских и зарубежных ученых, аспирантов и студентов, работающих в различных областях науки.

Помимо запланированных лекций мировых ученых, мастер-классов, обучающих программ, презентаций, важной частью программы является общение великих ученых и молодежи в неформальной обстановке форума. Одним из центральных мероприятий форума станет финал VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, в котором студенты и аспиранты из различных регионов России представят свои работы на суд авторитетного научного жюри.

В 2022 году для участия в конкурсе поступило более 2500 заявок, из них в финал вышли 345 студентов и аспирантов. Конкурс проходил по нескольким секциям: агро-, био- и продовольственные технологии; гуманитарные науки; информационные технологии и математика; науки о жизни и медицина; новые материалы и способы конструирования; социальные науки; транспортные системы, машиностроение и энергетика; физика и астрономия; химия и химические технологии. Мероприятие проводилось в несколько этапов. С 29 марта по 29 апреля 2022 года участники размещали научно-исследовательские работы на официальном сайте конкурса. С 30 апреля по 30 мая проходила заочная экспертиза проектов, по итогам которой определили финалистов. Прошедшие в третий этап студенты и аспиранты представят свои результаты научному сообществу. Кроме того, работы финалистов будут опубликованы в сборнике материалов конкурса.