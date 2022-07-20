Как справиться со страхом публичных выступлений, рассказали студентам «Летнего университета» в Пскове

11:05, 19 июля 2022, ПАИ

Актриса театра и кино Анастасия Коренцова провела лекцию «Речь и навыки публичных выступлений» для участников федерального проекта «Летний университет» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Спикер подняла тему интровертности и рассказала о типах темпа речи, а также объяснила, как справиться со страхом перед публикой.

Лектор также провела студентам интерактив на умение выходить из трудных ситуаций.

«Нужно заставлять себя двигаться, – подчеркнула Анастасия Коренцова. – Двигаться как ребёнок, потому что у них болезненного опыта ещё не было. Мы должны, как дети, слепо натыкаться на углы. Когда вам дают возможность проявить себя, хватайте её за глотку!»

В завершение лекции спикер посоветовала участникам «Летнего университета» фильмы, которые, по её мнению, должен посмотреть каждый, а также порекомендовала педагогов для проработки сценической речи.