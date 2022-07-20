За сутки в России госпитализированы 1 337 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1 337 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего за 24 часа выявлено 4 200 случаев инфицирования COVID-19. За сутки умерли 44 человека с коронавирусной инфекцией. Также за сутки выздоровели 4 186 человек.
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