В Псковской области увеличилось количество пациентов с миеломной болезнью

11:21, 19 июля 2022, ПАИ

В Псковской области увеличилось количество пациентов с миеломной болезнью. Ранее в больницы поступало ежегодно не более пяти-восьми пациентов, теперь же около 20 пациентов в год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Сергей Калашников.

На сегодняшний день более 100 пациентов получают необходимую терапию. Для трансплантации костного мозга подходят не все пациенты, потому что кому-то она противопоказана, кто-то находится в ремиссии. Также Калашников отметил, что не менее 10% пациентов ежегодно направляются на лечение за пределы области. Например, в больницы и клиники Санкт-Петербурга.